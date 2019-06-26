МИД направил Киеву ноту по вопросу освобождения украинских моряков

В направленных нотах, в частности, говорится, что уголовный процесс в отношении 24 человек продолжается.

МИД РФ направил в Международный трибунал по морскому праву и в Посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые в рамках российского законодательства может использовать Киев для освобождения моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Как пояснили в российском дипведомстве, в направленных нотах, в частности, говорится, что уголовный процесс в отношении 24 человек продолжается.

Также в нотах обращается внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть использованы Киевом для их освобождения.

— Одновременно в нотах подтверждена позиция РФ о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к этой ситуации, — уточняется в сообщении.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить задержанных украинских военных. Требования о прекращении уголовного дела при этом не предъявлялось.

В начале июня в Евросоюзе призвали Москву выполнить это решение трибунала ООН.

При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом "не применима Конвенция по морскому праву 1982 года". По его словам, Москва будет продолжать последовательно отстаивать свою позицию.

24 моряка и три украинских военных корабля были задержаны 25 ноября прошлого года, после того как незаконно пересекли границу РФ.