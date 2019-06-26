Лидеру тамбовской ОПГ сократили срок на полгода

По словам адвоката Барсукова (Кумарина), расследования уголовных дел его подзащитного продолжаются.

Городской суд Санкт-Петербурга на полгода сократил срок лишения свободы для лидера "тамбовской" организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина) и его подельника Вячеслава Дрокова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката главы ОПГ.

В марте Куйбышевский районный суд назначил Барсукову 24 года лишения свободы, а Дрокову — 21. Как рассказал адвокат лидера ОПГ Константин Кузьминых, суд ошибся в подсчёте приговоров по совокупности, поэтому после апелляции сроки сократились до 23,5 и 20,5 года.

Адвокат отметил, что расследования уголовных дел Барсукова продолжаются, однако более 25 лет по совокупности он не может получить.

Напомним, в апреле Барсукова-Кумарина обвинили в соучастии в заказе на убийство депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой в 1998 году в Санкт-Петербурге.