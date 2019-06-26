Иран прокомментировал слова Трампа о готовности "уничтожить" страну

В Тегеране считают, что такое заявление с американской стороны говорит о незаконности намерений.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о незаконности угрозы президента США Дональда Трампа о сильной атаке Ирана в случае удара по "чему-либо американскому".

— США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещённое оружие, — заявил Зариф в интервью CNN.

Зариф также отметил, что такое заявление со стороны США говорит о незаконности их намерений.

Новый накал отношений между США и Ираном начался после того, как иранские ВС уничтожили разведывательный американский беспилотник. Несмотря на угрозы со стороны Трампа, он заявил о нежелании начинать войну с Тегераном.