Киев ответил на ноту Москвы по украинским морякам

В украинском дипведомстве заявили, что российская нота лишь подтвердила "нежелание" России исполнять требование Международного трибунала ООН.

Киев отказывается рассматривать предложенные Москвой условия для освобождения моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Об этом написал в своём фейсбуке министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, и требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Такого не будет, — заявил он.

По его словам, российская нота лишь подтвердила "нежелание" Москвы исполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву.

По словам высокопоставленного украинского дипломата, международные документы, сторонами которых являются обе страны, позволяют Москве "решить все свои внутренние процедурные аспекты" по вопросу освобождения моряков.

Напомним, ранее сегодня МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в Посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые может использовать Киев для освобождения моряков, задержанных и арестованных после инцидента в Керченском проливе, в рамках российского законодательства.