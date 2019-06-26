Пожар на рынке в Энгельсе потушили

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прибыл на место происшествия после того, как вернулся из Москвы.

Пожар на рынке в центре города Энгельса Саратовской области удалось потушить, сообщила заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова РИА "Новости".

Кровля рынка "Ярмарка" на площади Свободы, 3А загорелась примерно в 19:30 (18:30 мск). Спустя почти полчаса пожар на площади полторы тысячи квадратных метров удалось локализовать. Пострадавших в огне нет, рынок был закрыт на момент возгорания.

— В 22:16 (21:16 мск) — ликвидация. Пострадавших нет, — сказала собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, глава региона Валерий Радаев прибыл на место пожара после того, как вернулся из командировки в Москву.

— В Энгельсе губернатора проинформировали о происшествии. Пострадавших на пожаре нет, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что на месте пожара работает лаборатория для того, чтобы выяснить причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Франции назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме.