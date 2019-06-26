"Бросают умирать, как рабов". Украинцы рассказали о трудоустройстве в Польше

Как отмечают авторы статьи, от жестокого обращения не застрахованы даже те, кто устроен официально.

Трудовые мигранты из Украины, отправляющиеся на заработки в Польшу, нередко становятся объектами хамского и опасного для здоровья обращения со стороны местных работодателей. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

— В Польше нередки случаи, когда даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу, как рабов. Например, человек получил травму на производстве или заболел. Его вывозят из хостела на остановку и в лучшем случае дают денег на дорогу до Украины, — приводит издание слова главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько.

Как следует из материала, очень резонансный случай произошёл в середине июня. Украинец Василий Чорней должен был отправиться домой отмечать собственный 36-й день рождения, но за два дня до этого почувствовал себя плохо на рабочем месте. Вместо визита к доктору работодатель вместе с другим работником просто вывезли его за 125 км в лес и бросили там умирать. Сейчас они под следствием.

Также издание приводит историю украинки Елены Романенко, которая устроилась на работу в гладильный цех. Её руку затянуло катком, и работодатель запретил приехавшим спасателям вскрывать механизм болгаркой, и в результате они больше часа высвобождали затянутую в ловушку конечность. Девушка осталась без руки, но она была официально трудоустроена, и ей удалось добиться оплаты лечения и получения польской пенсии по инвалидности.

— Правда, на Украине процедура оформления таких выплат очень затягивается, потому что украинские чиновники толком не знают правил оформления, — говорится в статье.

Как резюмируют авторы статьи, основная проблема трудящихся на чужбине украинцев заключается как раз в полуофициальном оформлении, в котором не видят проблемы сами приезжающие на заработки, — они соглашаются получать официальный минимум, а остальную часть в "серую", лишая себя фактически всяких прав. При этом, отрабатывая ресурс своего организма, они, как правило, остаются ненужными и в Польше, поскольку не могут больше работать, и в самой Украине. При этом ещё и не нарабатывая необходимого для пенсии стажа на родине.

Как ранее сообщал Лайф, в конце 2018 года около трети населения Украины задумывались об эмиграции.