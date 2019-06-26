Неизвестные боевики взорвали газопровод в Йемене

Gas pipline explosion in Rudum Shabwah #Yemen

More to follow. pic.twitter.com/JuJkzejG9D — 🇸🇬 Aleph 🕯️ א 🇸🇬 (@no_itsmyturn) June 26, 2019

Неизвестные боевики сегодня, 26 июня, устроили взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщает РИА "Новости".

По данным источника агентства в местных властях, взрыв газопровода, протяжённость которого составляет 320 км, произошёл около района Айн Бамабаад на юго-востоке Шабвы. Как отмечается, в результате начался сильный пожар.

Подтверждений тому, что газопровод мог быть взорван хуситами, на данный момент нет.

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами (шиитское движение "Ансар Алла") и правительством продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015-го выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре прошлого года стороны впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, организованных под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть нескольких важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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