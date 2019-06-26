На Украине пообещали не пустить российских наблюдателей из ПАСЕ на выборы в Раду

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ к выборам в парламент, однако не станет запрещать это представителям других стран, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Пятого канала.

— Помните, Украина чётко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей ПА ОБСЕ от Российской Федерации, это была чёткая позиция, — сказала она.

Климпуш-Цинцадзе предполагает, что сейчас появятся попытки направить российских наблюдателей из ПАСЕ на выборы в Парламент Украины.

— Я хочу сразу чётко заявить, что мы, очевидно, такого не примем, — заявила она.

Ранее в ПАСЕ приняли резолюцию о восстановлении полномочий делегации из России. Однако из-за такого решения совета Украина приостановила своё участие в ассамблее, а вслед за ней ПАСЕ покинули ещё семь стран.