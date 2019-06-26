СМИ: Сертификационный полёт Boeing 737 MAX отложен из-за нового источника риска

Федеральное авиационное управление США нашло новый потенциальный источник риска в конструкции самолётов Boeing 737 MAX, полёты которых были приостановлены после двух авиакатастроф. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, новый риск для Boeing 737 MAX, характер которого на данный момент не уточняется, был обнаружен в ходе испытания на тренажёре. Американский регулятор предписал производителю устранить этот источник опасности.

Из-за новой неполадки проведение сертификационного полёта Boeing 737 MAX, необходимого для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться как минимум до 8 июля.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. После этого многие государства приостановили эксплуатацию самолётов этой серии из соображений безопасности.