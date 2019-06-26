Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим

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Фото © Марина Лысцева / ТАСС

Пострадавших и жертв в результате попытки нападения нет, база функционирует в плановом режиме.

Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два дрона, с помощью которых боевики пытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

— Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, приближавшиеся к российской авиабазе с юго-западного направления, — цитирует Бакина ТАСС.

Пострадавших и жертв в результате попытки нападения нет. Авиабаза функционирует в плановом режиме.

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