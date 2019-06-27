Российские спортсмены завоевали десять медалей за день на Европейских играх

Золото досталось Сергею Каменскому, Заурбеку Сидакову, Даурену Куруглиеву и Анзору Хизриеву.

Спортсмены из России завоевали десять медалей в пятый день проведения Европейских игр и, таким образом, приблизились к досрочной победе на турнире.

Всего разыграли 16 комплектов медалей, из которых россияне получили четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды.

Первое место заняли Сергей Каменский в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений и борцы-вольники Заурбек Сидаков (в весовой категории до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (125 кг).

Серебряные награды получили Наталья Авдеева в стрельбе из блочного лука и Кирилл Шамшурин в соревнованиях каноэ-одиночек на километровой дистанции.

Бронзу завоевали Кира Степанова и Анастасия Панченко на соревновании байдарок-двоек на дистанции в 500 метров, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров, Роман Аношкин и Владислав Литовка в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров и спортсмен вольной борьбы Заур Угуев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приедет в Минск на церемонию закрытия Европейских игр — 2019.