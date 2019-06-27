Власти Венесуэлы рассказали о попытке свержения Мадуро

Отмечается, что после убийства главы государства руководителем страны должен был стать заключённый в тюрьму экс-министр обороны.

Спецслужбы Венесуэлы предотвратили попытку убийства президента Николаса Мадуро и захвата власти в стране. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес. Его выступление транслировал телеканал Telesur.

По информации министра, заговорщики планировали сперва захватить военную базу в Каракасе, после чего освободить из-под стражи бывшего министра обороны страны Рауля Бадуэля, который был приговорён по делу о коррупции в 2009 году. После этого его должны были объявить президентом страны в эфире местных телеканалов.

В это же время, по словам Родригеса, "израильские, американские и колумбийские террористы" должны были устранить президента Николаса Мадуро с супругой и захватить президентский дворец. Также они должны были ликвидировать председателя Конституционной ассамблеи, главу службы разведки и главу МВД республики.

В доказательство своих слов министр предоставил видеозапись признаний лейтенанта Карлоса Лосады Сааведры, привлечённого к заговору, а также продемонстрировал схему финансирования операции, в котором замешаны власти Колумбии, Чили и США.

В начале июня прокуратура Венесуэлы арестовала 17 человек в связи с попыткой госпереворота.