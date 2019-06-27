Россия и ОАЭ подписали договор о передаче осуждённых к лишению свободы

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Флаг ОАЭ. Фото © Flickr / Paolo Rosa

В Москве 26 июня подписан договор между РФ и ОАЭ о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Министр юстиции России Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдула бен Аль Нахайян подписали договор... о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, — приводит агентство комментарий Минюста РФ.

Поручение о подписании договора было дано российскому Министерству юстиции распоряжением президента РФ.

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