Россия и ОАЭ подписали договор о передаче осуждённых к лишению свободы

В Москве 26 июня подписан договор между РФ и ОАЭ о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.

— Министр юстиции России Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдула бен Аль Нахайян подписали договор... о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, — приводит агентство комментарий Минюста РФ.

Поручение о подписании договора было дано российскому Министерству юстиции распоряжением президента РФ.