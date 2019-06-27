Кадыров пожелал успехов в работе врио главы Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в развитии региона, а также достижения стабильности и единства в обществе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— Владимир Владимирович [Путин] назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества, — отметил Кадыров.

Кроме того, политик выразил уверенность, что экс-глава республики Юнус-Бек Евкуров будет и дальше трудиться во благо РФ и Ингушетии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Республики Ингушетия Калиматова Махмуд-Али Макшариповича.