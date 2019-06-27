В Колумбии впервые за семь лет остановили рост посадок коки

В Управлении ООН по наркотикам подтвердили успешную борьбу с увеличением посадок сырья для кокаина.

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что в стране удалось остановить рост количества незаконных посадок коки, используемой в качестве сырья для производства кокаина. Об этом глава государства написал в своём твиттере.

— Благодаря комплексной стратегии, которую мы применяем с начала работы нашего правительства, нам удалось остановить тенденцию к росту незаконных посадок, которая продолжалась с 2012 года, — заявил он.

Дуке отметил, что Управление ООН по наркотикам подтвердило данный факт.

За последние десять месяцев удалось достигнуть такого результата, что в свою очередь привело и к снижению производства кокаина.

— С августа 2018 года до сегодняшнего дня… уничтожено 66,5 тысячи гектаров посадок коки, что на 27% больше по сравнению с периодом августа 2017-го — июня 2018 года, — сообщил Дуке.

Кроме того, с августа 2018 года было конфисковано 332 тонны кокаина и 302 тонны марихуаны, рассказал президент.

Проблема наркотиков является одной из серьёзнейших во многих странах Латинской Америки. Кроме Колумбии активное распространение запрещённых веществ происходит и в Мексике, где недавно у студентов изъяли таблетки на $48 тысяч.