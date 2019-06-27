Сенат США не одобрил выделение $4,5 млрд на улучшение положения беженцев

Ранее сообщалось, что, если законопроект сможет получить одобрение сенаторов, президент наложит на него вето.

Сенат США, состоящий из республиканцев, отклонил принятый ранее палатой представителей законопроект о выделении 4,5 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, который с подачи демократов накладывал ограничения на использование средств.

Как отмечают журналисты The New York Times, законопроект предполагал установление новых, более жёстких стандартов по содержанию мигрантов, защите их здоровья и соблюдению прав. Поводом для таких изменений послужила недавняя история о сотнях детей, которые содержались в ужасных условиях в одном из центров в Техасе, о которой говорил даже президент Трамп.

После внесения изменений новая версия законопроекта вновь будет направлена на рассмотрение в палату представителей. Примечательно, что до этого в Белом доме заявили, что в случае, если законопроект каким-то чудом и сможет получить одобрение сената и оказаться на столе у президента, на него будет наложено вето.

Ранее Лайф сообщал, что на границе США и Мексики нашли тела девушки и троих детей.