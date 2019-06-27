В Греции украинцы поплатились за вывешенные в отеле флаги

Другие отдыхающие выразили недовольство поведением граждан Украины, поскольку такие полотна ассоциируются у них с фашизмом и национализмом.

В Греции украинских туристов попросили покинуть отель после того, как те вывесили на балконе национальный флаг и символы "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошёл на острове Каламос. По информации издания, на отдых приехала психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей. Туристы обозначили своё пребывание красно-чёрными флагами УПА на балконах, чем разгневали других постояльцев отеля.

После многочисленных жалоб сотрудники сами сняли вывешенные полотна, а руководство отеля решило выселить украинцев.

По словам Подоляк, она была крайне шокирована подобным "актом агрессии".

— Мне ответили, что я нарушила закон Греции! <...> В последний вечер нашего пребывания на разборки со мной приехал представитель туроператора. Были снова <...> обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих, — заявила киевлянка.

Представитель туроператора рассказал, что другие отдыхающие выразили недовольство поведением граждан Украины, поскольку указанные флаги ассоциируются у них с фашизмом и национализмом.

— Разговор кончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой в этом отеле больше не видели, — отметила Подоляк, добавив, что деньги за сутки им обещали вернуть.

УПА сформировалась в 1942 году как боевое крыло ОУН. Её возглавлял Степан Бандера. Участники во время войны помогали войскам Гитлера и противостояли Красной армии.

* Организация запрещена в РФ