В Конгрессе США одобрили введение санкций против "Северного потока — 2"

Введение санкций против строящихся проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" было единогласно одобрено Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте комитета.
Инициатива законопроекта принадлежит старшему республиканцу подкомитета по Европе, Евразии энергетике и окружающей среде Адаму Кинзингеру. В случае вступления документа в силу санкции будут направлены против нескольких судов, связанных со строительством трубопроводов "Северного потока — 2".
— Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить строительство проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", — рассказал Кинзингер.
По его словам, инициативу поддерживают и республиканцы, и демократы.
Ранее стало известно о задержке с согласованием маршрута "Северного потока — 2".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram