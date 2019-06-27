В Конгрессе США одобрили введение санкций против "Северного потока — 2"

В случае вступления документа в силу меры будут направлены в отношении нескольких судов.

Введение санкций против строящихся проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" было единогласно одобрено Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Инициатива законопроекта принадлежит старшему республиканцу подкомитета по Европе, Евразии энергетике и окружающей среде Адаму Кинзингеру. В случае вступления документа в силу санкции будут направлены против нескольких судов, связанных со строительством трубопроводов "Северного потока — 2".

— Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить строительство проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", — рассказал Кинзингер.

По его словам, инициативу поддерживают и республиканцы, и демократы.

Ранее стало известно о задержке с согласованием маршрута "Северного потока — 2".