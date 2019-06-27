Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников

Во вторник, 25 июня, в результате остановки сердца умер музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников, об этом рассказал в своём фейсбуке директор коллектива Алексей Кан.

— Двадцать пятого июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы "Високосный год" Илья Калинников, — сообщил Кан.

Популярность музыканту принесли такие песни, как "Тихий огонёк" (главная тема сериала "Дальнобойщики"), "Метро" и "Лучшая песня о любви".

Группа "Високосный год" была создана в конце 80-х. В 2000 году вышел её единственный альбом "Который возвращается".