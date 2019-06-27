В Орловской области спасли провалившегося в люк лосёнка — видео

В незнакомой обстановке животное испугалось, попятилось назад и провалилось в люк.

В Орловской области в деревне Жилино спасатели вытащили из люка лосёнка, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС сделали животному укол с успокоительным, а затем извлекли его наружу. Лося вывезли в лес и отпустили в естественную среду обитания, угрозы жизни и здоровью для него нет.

Как сообщает ведомство, как и многие дикие животные, лоси очень восприимчивы к новой среде и легковозбудимы. Поэтому, находясь в незнакомой среде вдали от естественной среды обитания, животное испугалось, попятилось и провалилось в люк.

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