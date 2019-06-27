Трамп рассчитывает на "хороший разговор" с Путиным в Осаке на G20

Американский лидер резко отреагировал на вопрос журналистов о теме встречи, ответив, что это "не их дело".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт "очень хорошего разговора" с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

— У нас будет очень хороший разговор с ним, — сказал Трамп о предстоящем диалоге с президентом РФ.

— Что я ему скажу — не ваше дело, — ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, будет ли он затрагивать тему приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня во второй половине дня. По словам помощника Путина, лидеры стран сами определят повестку дня переговоров.