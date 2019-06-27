Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за "неуважение к обществу" в форме танца

Сама она утверждала, что не ставила целью оскорбить кого-либо и выбрала место исключительно ради красивого фона.

Суд Советского района города Брянска постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей девушку, которая в апреле 2019 года разместила в соцсетях видеозапись со своим танцем, которую она сделала на Кургане Бессмертия в городском парке.

— Червякову А.И. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, — говорится в документе.

Как отмечается в документе, поступок девушки был расценён как "неприличный и оскорбляющий человеческое достоинство." При этом сама она, согласно материалам следствия, утверждала, что не ставила целью оскорбить кого-либо и выбрала место для танца исключительно из-за красивого фона.

Как ранее сообщал Лайф, в конце апреля жительница Брянска разместила на своей страничке в "Инстаграме" видеозапись, на которой она исполняет танец реггетон, напоминающий тверк, стоя у подножия памятника павшим воинам Кургана Бессмертия.

И хотя автор сопроводила послание пожеланием солнечного настроения для горожан, они её поступок не оценили и на девушку обрушился шквал критики, а после и внимание правоохранителей.