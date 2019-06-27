Россия предложила Китаю покупку ещё одной партии Су-35

Поставка 24 единиц истребителей по первому контракту на $2,5 млрд уже завершилась.

Россия предложила Китаю приобрести ещё одну партию новых истребителей Су-35, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках форума "Армия-2019".

— Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолётов Су-35, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Китай стал первым покупателем российских истребителей и заключил контракт примерно на $2,5 млрд ещё в 2015 году. В рамках сделки также предусмотрены поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Как рассказали агентству в ведомстве, поставка всех 24 истребителей по первому контракту завершилась.

Ранее Лайф писал, что до конца 2020 года Воздушно-космические силы России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.