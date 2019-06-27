СМИ: В США отклонили иск Huawei к стартапу CNEX Labs

Руководство китайской компании требовало выплатить $85,7 млн, но жюри присяжных не удовлетворило жалобу.

Суд американского штата Техас отклонил иск китайской компании Huawei к стартапу CNEX Labs, который обвинили в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Huawei обвинила CNEX Labs и одного из её основателей в том, что они украли секретную информацию, а также подкупили сотрудников. Руководство китайской компании подало иск на сумму в $85,7 млн, но жюри присяжных окружного суда города Шерман (штат Техас) не удовлетворило жалобу.

Представитель американского стартапа в свою очередь заявил, что иск не удовлетворили, поскольку CNEX Labs не получила никакой прибыли от приписываемой ей кражи собственности.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei обратилась в суд с требованием вернуть ей конфискованное оборудование.