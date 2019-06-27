Участник митингов в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

В Грузии задержали 32-летнего мужчину, который ранее принимал участие в акциях протеста, за то, что он ворвался в магазин техники в Тбилиси, повредил инвентарь, взял в заложницы одну из сотрудниц и требовал деньги, говорится в заявлении МВД страны.
Грузинские телекомпании показали кадры, на которых мужчина активно участвовал в акциях протеста и вместе с представителями бывшей правящей партии "Единое национальное движение" обращался к собравшимся на митинге.
Как установило следствие, 26 июня задержанный ворвался в магазин техники iPlus, после чего угрожал смертью сотруднице магазина, используя нож, и требовал телефон и деньги.
— Он также повредил инвентарь магазина и товар. Сотрудники департамента патрульной полиции задержали его на месте. Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложника и преднамеренного повреждения чужой вещи. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, — говорится в сообщении МВД Грузии.
После того как данные об инциденте распространились в СМИ, пользователи социальных сетей стали активно обсуждать возможность "постановки сцены" со стороны некоторых политических партий. В ответ компания iPlus обнародовала заявление, в котором отрицает какую-либо связь с любыми политическими силами.
Оппозиционная телекомпания "Рустави 2" вечером 26 июня сообщила, что задержанный действительно участвовал в протестах, но позже его вывели, так как, по утверждению канала, стало известно, что он психически болен.
Блогерша из Грузии ополчила против себя соцсети, пытаясь на фото унизить Россию
Life Shot наш оперативный канал в Telegram