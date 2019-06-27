Участник митингов в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Мужчина угрожал девушке убийством, используя нож, а также требовал телефон и деньги.

В Грузии задержали 32-летнего мужчину, который ранее принимал участие в акциях протеста, за то, что он ворвался в магазин техники в Тбилиси, повредил инвентарь, взял в заложницы одну из сотрудниц и требовал деньги, говорится в заявлении МВД страны.

Грузинские телекомпании показали кадры, на которых мужчина активно участвовал в акциях протеста и вместе с представителями бывшей правящей партии "Единое национальное движение" обращался к собравшимся на митинге.

Как установило следствие, 26 июня задержанный ворвался в магазин техники iPlus, после чего угрожал смертью сотруднице магазина, используя нож, и требовал телефон и деньги.

— Он также повредил инвентарь магазина и товар. Сотрудники департамента патрульной полиции задержали его на месте. Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложника и преднамеренного повреждения чужой вещи. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, — говорится в сообщении МВД Грузии.

После того как данные об инциденте распространились в СМИ, пользователи социальных сетей стали активно обсуждать возможность "постановки сцены" со стороны некоторых политических партий. В ответ компания iPlus обнародовала заявление, в котором отрицает какую-либо связь с любыми политическими силами.

Оппозиционная телекомпания "Рустави 2" вечером 26 июня сообщила, что задержанный действительно участвовал в протестах, но позже его вывели, так как, по утверждению канала, стало известно, что он психически болен.

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