Названа дата завершения строительства аэропорта на космодроме Восточный

Воздушная гавань сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных самолётов, а также сверхтяжёлые самолёты.

Аэропорт, который сможет принимать российские и зарубежные самолёты, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, будет построен на космодроме Восточный в 2029 году, говорится в материалах на сайте госзакупок.

— Начало строительства — 2023 год. Завершение ... и ввод в эксплуатацию — 2029 год, — уточняется в материалах.

Аэропорт сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных самолётов: Ил-76, Ту-204, Ту-154, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжёлые самолёты типа Ан-224 для транспортировки негабаритных и тяжёлых космических аппаратов. Также там смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного.

Стоимость создания воздушной гавани составляет 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года, добавляется в материалах.