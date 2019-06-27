Пушков заявил, что делегаты Украины покинули ПАСЕ "в бессильном протесте"

Позицию Украины по поводу выхода из ПАСЕ просто не приняли во внимание, заявил российский сенатор Алексей Пушков в "Твиттере".

— Укроделегаты в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ. В Страсбурге им уже делать нечего. Так бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы. Делегацию проигравших по большей части заменят: с задачей эти горлодёры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско, — написал Пушков.

Напомним, ранее руководитель украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Украина уходит из ПАСЕ после того, как приняли резолюцию о восстановлении членства России в полном объёме. Однако глава партии президента Украины раскритиковал решение покинуть организацию.