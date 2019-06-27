Девочка-подросток за рулём авто погибла в ДТП с поездом под Архангельском

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Кроме того, в результате аварии пострадали ещё трое детей, их доставили в больницу.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/ts_29" target="_blank"><ins>Типичный Северодвинск</ins></a></p>

Поезд сообщением Архангельск — Новороссийск столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105 около станции Ломовое Архангельской области, в результате чего погиб несовершеннолетний водитель. Об этом говорится на сайте областного МЧС.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/ts_29" target="_blank"><ins>Типичный Северодвинск</ins></a></p>

Автомобиль ВАЗ-2105 в нарушение ПДД выехал на пути перед приближающимся поездом № 187 Архангельск — Новороссийск. Несмотря на попытки машиниста остановить состав — звуковые сигналы и экстренное торможение — избежать столкновения не удалось. В автомобиле были четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. 16-летняя девушка, находившаяся за рулём, погибла. Остальные трое подростков, две девочки 13 и 14 лет и 16-летний юноша, получили травмы различной степени тяжести, — поясняется в сообщении.

Для транспортировки раненых на место прибыл вертолёт. Как информирует МЧС, поезд Архангельск — Новороссийск затем продолжил движение.

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