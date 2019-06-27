В России работают над новым танком на базе самоходной пушки "Спрут"

Новый легкий плавающий танк создаётся в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", сообщил главный конструктор АО "СКБМ" Сергей Абдулов ТАСС.
— Ведутся работы по созданию на базе "Спрут-СДМ1" легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка, — сказал он.
Сообщается, что новая машина будет обладать более усиленной по сравнению со "Спрутом" защитой и иной ходовой частью. В ней будет использоваться торсионная подвеска от БМП-3, которая более надёжна и менее прихотлива, чем гидропневматическая у "Спрута".
Абдулов не уточнил название нового проекта, однако рассказал, что "оружие на машине останется прежним".
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