В России работают над новым танком на базе самоходной пушки "Спрут"

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БМД "Спрут". Фото © Смирнов Владимир / ТАСС

У новой машины появится более усиленная защита и другая ходовая часть, а также торсионная подвеска от БМП-3.

Новый легкий плавающий танк создаётся в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", сообщил главный конструктор АО "СКБМ" Сергей Абдулов ТАСС.

Ведутся работы по созданию на базе "Спрут-СДМ1" легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка, — сказал он.

Сообщается, что новая машина будет обладать более усиленной по сравнению со "Спрутом" защитой и иной ходовой частью. В ней будет использоваться торсионная подвеска от БМП-3, которая более надёжна и менее прихотлива, чем гидропневматическая у "Спрута".

Абдулов не уточнил название нового проекта, однако рассказал, что "оружие на машине останется прежним".

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