Первый российский император Пётр I на самом деле не был великим реформатором, а для достижения своего успеха воспользовался интеллектуальным трудом украинцев. В этом уверен историк Виктор Брехуненко из Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.

— Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал он, где брать эти образцы, этот огромнейший гений, для реформирования. И делалось это украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями — и немцами, которых Пётр I массово привлекал к этому всему, — рассказал Брехуненко.

Главным "подтверждением" своей теории историк называет тот факт, что дочь императора Елизавета не смогла выйти замуж за французского короля Людовика XVII, что, по его словам, свидетельствовало о том, что в Европе не признавали "какого-то гения" российского правителя.

Примечательно, что у Елизаветы в принципе не было никаких шансов выйти замуж за указанного обладателя французской короны, поскольку она, к сожалению, скончалась в 1762 году, за 23 года до рождения Людовика в 1785-м.