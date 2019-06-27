Сценарист "Чернобыля" заявил о желании показать Западу героизм советских людей

По словам одного из создателей нашумевшего сериала, в США видят "достаточно критики" в адрес СССР.

Авторы сериала "Чернобыль" стремились показать героизм и мужество советского народа, рассказал сценарист и исполнительный продюсер многосерийного фильма Крейг Мазин на вечере в вашингтонском научно-исследовательском Центре им. Вудро Вильсона.

— Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских граждан. Мы никогда этого не видим. Мы видим достаточно критики в адрес советского руководства, и она оправданна. Мы (съёмочная группа фильма. — Прим. Лайфа) охватываем [в своей работе] и этот фронт, — цитирует Мазина ТАСС.

Он отметил, что авторы сериала стремились избежать распространённых стереотипов на Западе, согласно которым едва ли не вся жизнь в СССР сводилась к стоянию "в очередях за туалетной бумагой".

— Это были невероятные люди, которые унаследовали несколько столетий катастроф и горя и тем не менее были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга. Я хотел, чтобы люди это знали, — отметил сценарист.

По словам сценариста, стремление к контролю подачи информации является "естественным человеческим инстинктом", который часто не приводит к хорошему.

— Теперь осталась только подача информации. Всё представляет собой рекламу. Журналистика стала рекламированием. Политика стала рекламированием, — сказал он.

Всё стало торговой маркой, считает Мазин. Однако он убеждён, что "правда всё ещё остаётся правдой".

"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, опередив даже "Игру престолов", чей создатель также похвалил многосерийный фильм.