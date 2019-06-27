Пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи со всего мира в ночь на 27 июня наблюдают сбой в работе онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщает Downdetector.

— Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США (03:38 по московскому времени. — Прим. Лайфа), — говорится на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из США, Британии, Дании, ФРГ и других стран Европы, в том числе России.

Больше всего пользователи Сети жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).

Напомним, на прошлой неделе в нескольких странах по всему миру наблюдались сбои в работе американского сервиса потокового вещания Netflix.