Арестован фигурант дела о перестрелке "в стиле 90-х" во Владивостоке

Во Владивостоке арестовали фигуранта уголовного дела о стрельбе у кинотеатра, где пострадали два человека, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе. УМВД выяснило, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения. Они были госпитализированы. Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".

— По подозрению в причастности к инциденту в полицию доставлены трое граждан в возрасте 26 и 30 лет. По ходатайству следователя в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — поясняется в сообщении.

Напомним, разборки в стиле 90-х произошли на парковке кинотеатра "Галактика" во Владивостоке 22 июня. Проходило всё, как в лихих 90-х: стрельба из автомата, погоня, драка. Лайф публиковал видео.