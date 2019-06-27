В Росмолодёжи хотят создать сайт для несовершеннолетних соискателей

В России может появиться онлайн-площадка, на которой каждый несовершеннолетний житель страны сможет найти себе работу. Об этом сообщил председатель Российского союза молодёжи (РСМ) Павел Красноруцкий.

По его словам, трудоустройство является важной формой социализации, а у подростков есть не так много возможностей найти себе работу, поэтому в их ситуации наличие интернет-портала, который может в этом помочь — особенно важно.

— На мой взгляд, если бы подобная история воплотилась в жизнь, то и родителям было бы спокойнее — все предложенные вакансии должны быть проверены специальными службами и одобрены с учетом трудового кодекса, — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Красноруцкий отмечает, что с молодежью "необходимо общаться на их языке" и поэтому поиск работы должен проходить там, где удобно соискателю. Например, социальных сетях — там, где значительную часть времени проводят подростки.

Он также заявил, что будут полезными для школьников занятия по трудовой грамотности, где им расскажут основы трудового кодекса и ограничения, связанные с трудоустройством несовершеннолетних — продолжительность рабочего дня и виды работ.