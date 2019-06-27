В Китае шесть человек погибли, предположительно, из-за взрыва на предприятии

Шесть человек погибли, пятеро пострадали, предположительно, в результате взрыва в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань (Китай), сообщает Синьхуа.
По данным агентства, взрыв произошёл 26 июня в цехе компании Xumei Biotech в уезде Вэйши. В результате шесть человек погибли, пятеро получили ранения, в том числе серьёзные. Все пострадавшие госпитализированы.
Причина произошедшего расследуется, местные власти задержали руководителя предприятия.
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