В Китае шесть человек погибли, предположительно, из-за взрыва на предприятии

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Фото © Lian Zhen / Zuma / TASS

Шесть человек погибли, пятеро пострадали, предположительно, в результате взрыва в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань (Китай), сообщает Синьхуа.

По данным агентства, взрыв произошёл 26 июня в цехе компании Xumei Biotech в уезде Вэйши. В результате шесть человек погибли, пятеро получили ранения, в том числе серьёзные. Все пострадавшие госпитализированы.

Причина произошедшего расследуется, местные власти задержали руководителя предприятия.

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