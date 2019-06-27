СМИ: Пять человек ранены при атаке на военную базу в Колумбии

Второй удар был нанесён, когда прибыл вертолёт, чтобы забрать раненых в госпиталь.

По меньшей мере пять военнослужащих получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ на военную базу в колумбийском департаменте Араука, сообщает Red+.

Пока не удалось установить, кто запустил самодельные взрывные устройства по территории базы. Отмечается, что второй удар произошёл, когда на базу в муниципалитет Фортуль прибыл вертолёт, чтобы забрать раненых в госпиталь.

Военные не исключили, что атаку могли совершить повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).

Ранее сообщалось, что российским системам противовоздушной обороны удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.