СМИ: Пять человек ранены при атаке на военную базу в Колумбии

По меньшей мере пять военнослужащих получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ на военную базу в колумбийском департаменте Араука, сообщает Red+.
Пока не удалось установить, кто запустил самодельные взрывные устройства по территории базы. Отмечается, что второй удар произошёл, когда на базу в муниципалитет Фортуль прибыл вертолёт, чтобы забрать раненых в госпиталь.
Военные не исключили, что атаку могли совершить повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).
Ранее сообщалось, что российским системам противовоздушной обороны удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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