Умер актёр из сериалов "Секретные материалы" и "Сверхъестественное"

Американский актёр Билли Драго скончался в возрасте 73 лет. Об этом The Hollywood Reporter рассказал его представитель.

Мужчина умер в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.

Билли Драго (Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. У него индейские корни, поэтому изначально ему доставались роли индейцев.

Самые известные роли Драго — демон Барбаса в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых". Также актёр снимался в сериалах "Секретные материалы", "Сверхъестественное", "Детективное агентство "Лунный свет". Всего Драго сыграл в 107 картинах. Он также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста.