Появилось видео захвата заложницы в магазине техники в Тбилиси

Мужчина ходит по помещению, схватив девушку за шею и размахивая похожим на нож предметом.

Грузинские СМИ опубликовали кадры, на которых мужчина взял в заложники одну из сотрудниц магазина техники в Тбилиси, а также устроил погром в торговой точке.

На ролике видно, что мужчина ходит по помещению, схватив девушку за шею и размахивая похожим на нож предметом. При появлении полиции злоумышленник сразу поднимает руки вверх и ложится на пол, подчиняясь приказам правоохранителей, а напуганную девушку уводят её коллеги.

Ранее Лайф сообщал, что в Грузии задержали 32-летнего мужчину за то, что он ворвался в магазин техники в Тбилиси, повредил инвентарь, взял в заложницы одну из сотрудниц и требовал деньги.