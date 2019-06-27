В Австралии продавали дешёвые сувениры как произведения искусства

Всего было продано около 50 тысяч подделок на общую сумму в 324 тысячи долларов.

Федеральный суд Австралии назначил штраф в размере 2,3 миллиона долларов компании за сувениры, которые продавались под видом произведения искусства коренных народов, сообщает The Guardian.

Birubi Art продала тысячи музыкальных духовых инструментов, называемых диджериду, и бумерангов под видом ручной работы австралийских аборигенов. Однако на самом деле сувениры массово производились на подпольных фабриках Индонезии.

В суд на компанию подала Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. В октябре 2018 года Birubi Art была признана виновной в введении людей в заблуждение, а также в нанесении "серьёзного культурного вреда" коренным народам Австралии.

В общей сложности компания продала около 50 тысяч подделок на общую сумму в 324 тысячи долларов с июня 2015 года по ноябрь 2017 года. Birubi Art признала вину и прекратила свою деятельность.

Ранее сообщалось об изъятии 17 тысяч литров поддельной водки в Забайкалье.