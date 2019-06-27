В Бурятии пассажирский самолёт совершил аварийную посадку, есть жертвы

Из загоревшегося воздушного судна спасены 42 взрослых и один ребёнок, семь человек пострадали.

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" аварийно приземлился в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, в результате чего два пилота погибли, семь человек пострадали, заявил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев. Его слова приводит РИА "Новости".

— Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там аварийную посадку совершил пассажирский самолёт. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. Семь человек пострадали, — приводит агентство комментарий собеседника.

Отмечается, что Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром. После взлёта в воздухе у него отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По предварительным данным, при посадке самолёт выехал за пределы ВПП на 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание воздушного судна. На месте работают три расчёта Государственной противопожарной службы и два расчёта Добровольной пожарной охраны.

Глава республики поручил оказать всем пострадавшим необходимую помощь.

Подробности трагедии уточняются.