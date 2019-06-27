В Иркутской области подтопило шесть населённых пунктов из-за сильных дождей

Многие жители, чьи участки находятся в зоне подтопления, пока не хотят оставлять свои дома.

Шесть населённых пунктов Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным иркутского гидрометцентра, над несколькими территориями Приангарья находится сильный дождевой фронт, в результате которого повысился уровень воды в реках. Режим ЧС введён в городе Нижнеудинске и посёлке Соляная Тайшетского района.

— В результате летнего паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населённых пунктов: город Нижнеудинск, посёлки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, посёлки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района, — сказано в сообщении.

По данным на утро 27 июня, в Нижнеудинске подтоплено 110 домов, где живёт 275 человек. Кроме того, в местах временного размещения находится ещё 80 человек, 72 из которых — дети.

В посёлке Шумский Нижнеудинского района подтоплено 76 участков, есть вероятность повышения уровня воды ещё в 50 домах.

В административном центре Тофаларии, посёлке Алыгджер, подтоплено 30 домов, где живёт 72 человека. Есть угроза подтопления ещё 191 дома, где проживает в общей сложности 498 человек.

В посёлках Сереброво и Соляная Тайшетского района подтоплено 344 дома, там в совокупности проживает 839 человек. В селе Талая Тайшетского района уровень воды вышел за пределы нормы у 51 участка, в Тулуне могут быть подтоплены 887 домов.

Сейчас в регионе работают пункты временного размещения, также подготовлен транспорт для эвакуации. Многие жители, чьи участки находятся в зоне подтопления, пока не хотят оставлять свои дома.

Ранее стало известно, что примерно 115 тысячам японцев придётся покинуть свои дома из-за сильных дождей.