Шесть человек госпитализированы после крушения Ан-24 в Бурятии

Шесть человек были доставлены в больницу после жёсткой аварийной посадки самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту города Нижнеангарска. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, самолёт Ан-24 выполнял рейс из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но вскоре после взлёта у него отказал один из двигателей и экипаж решил вернуться в пункт вылета.

Камеры засняли, что во время посадки лайнер выкатился за пределы ВПП, где столкнулся со зданием и загорелся. 42 пассажира были эвакуированы, погибли оба пилота. На месте работают аварийные службы, по данному факту возбуждено уголовное дело.