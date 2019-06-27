Возбуждено дело после жёсткой посадки Ан-24 в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов после жёсткой посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте.

— Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта), — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Нижнеангарске и выкатился за пределы ВПП, после чего загорелся, врезавшись в здание. Погибло два члена экипажа, не менее семи человек пострадали. Лайф публиковал видео с места происшествия.