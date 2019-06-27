Вынесение вотума недоверия премьеру Чехии провалилось

Организованная оппозицией в нижней палате чешского парламента попытка вынести вотум недоверия премьер-министру страны, долларовому миллиардеру Андрею Бабишу не состоялась. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Чехии.

Отмечается, что оппозиция не смогла преодолеть необходимый порог в 101 голос из 200 для вынесения вотума недоверия, хотя заседание продолжалось до раннего утра. Примечательно, что такой исход ранее предсказал сам лидер политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, поскольку у его сторонников большинство в нижней палате парламента.

Ранее оппозиция начала требовать отставки премьер-министра страны, которого Еврокомиссия подозревает в конфликте интересов. Поводом для этого стало завершение расследования дела о махинациях с дотациями, фигурантом которого является Бабиш. ЕК намерена потребовать от Чехии вернуть $20 миллионов, которые якобы были получены политиком через подконтрольные фирмы.

В свою очередь сам Бабиш предъявленные обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой провокаций своих политических противников, которые хотят его устранить. Тем не менее требовать отставки премьера вышли на улицы Праги более 250 тысяч человек.