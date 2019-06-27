СМИ рассказали, почему Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Бурятии

По предварительным данным, экипаж работал строго по инструкции и не допустил никаких ошибок.

Экипаж самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" после посадки в Нижнеангарске (Бурятия) не смог удержать воздушное судно в пределах ВПП из-за отказа двигателя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

— После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, поскольку он отказал. Самолёт выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями. <...> Садился самолёт с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться при пробеге на полосе уже не мог, — цитирует агентство собеседника.

По предварительным данным, экипаж работал строго по инструкции и не допустил никаких ошибок.

Согласно информации агентства, погибшие члены экипажа — командир воздушного судна и бортмеханик.

Напомним, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но вскоре у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибло два члена экипажа, не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.