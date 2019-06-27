СМИ сообщили о договорённостях США и Китая по "перемирию" в торговой войне

Власти США и Китая достигли предварительного перемирия в торговой войне и намерены объявить о нём во время предстоящего саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

— США и Китай предварительно договорились о перемирии в своей торговой войне, чтобы возобновить переговоры, направленные на урегулирование спора, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, заявления относительно сделки будут заранее внесены в пресс-релизы и председателя КНР Си Цзиньпина, и президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что решение Трампа о приостановке ввода новых тарифов "было ценой", которую он заплатил китайскому лидеру за встречу.

Также, по словам источника издания в США, президент Трамп "всегда может изменить" своё решение, однако "пирог с перемирием, кажется, готов".

Как ранее сообщал Лайф, первым о встрече двух лидеров США и КНР сообщил Дональд Трамп. Позже эту информацию подтвердил МИД Китая.