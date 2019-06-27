Синоптики предрекли Москве полчища грозовых туч 27 июня

Сегодня синоптическая ситуация в Москве и области будет определяться влиянием североатлантического циклона, несущего с собой полчища дождевых туч с усилением ветра и понижением температуры. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

В Москве сегодня будет облачно, временами ожидается дождь. Температура воздуха днём в столице составит +17...+19 °С, в Московской области будет +16...+21 °С.

Ветер будет юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 734 мм рт. ст.