МАК и Росавиация проведут расследование причин аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Росавиации отправятся на место аварийной посадки и возгорания самолёта Ан-24 в Бурятии для участия в проведении расследования причин и обстоятельств трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
— В расследовании причин аварийной посадки самолета примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, следственные органы, — заявила собеседница агентства.
Напомним, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но вскоре у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибло два члена экипажа, не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.
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