Семьям погибших при жёсткой посадке Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Сотрудники экстренных служб уже добрались до кабины самолёта и извлекли тела жертв авиакатастрофы.

Семьи пилотов, которые погибли при аварийной посадке в Бурятии пассажирского самолёта Ан-24, получат выплаты в один миллион рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

— По пилотам, согласно Воздушному кодексу РФ, — один миллион рублей [страховой выплаты], по пассажирам — до двух миллионов рублей по ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков), — приводит РИА "Новости" комментарий ВСС.

Отметим, спасатели уже добрались до кабины Ан-24 и вынесли тела погибших.

Напомним, экипаж пассажирского самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" рейсом Нижнеангарск — Улан-Удэ вскоре после взлёта принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось, по предварительным данным, из-за "разнотяга" в двигателе. Лайф опубликовал видео с места происшествия.

В результате трагедии погибло два члена экипажа, пострадало более 20 человек, среди них — несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело. Расследование причин ЧП также проведут МАК и Росавиация.

Пассажир снял на видео момент аварийной посадки Ан-24 в Бурятии