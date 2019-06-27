Лайф публикует хронологию ЧП со сгоревшим в Бурятии Ан-24

Примерно за 20 минут до трагедии пилот самолёта вышел на связь с диспетчерской и запросил экстренную посадку.

Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства и причины аварийной посадки и последующего возгорания самолёта Ан-24 в Бурятии. В частности, следователям были переданы на магнитном носителе записи переговоров пилота борта и диспетчеров аэродрома, куда экстренно сел Ан-24.

По данным Лайфа, экипаж Ан-24 вышел на связь с диспетчерами о возможной посадке в 02:08 (по московскому времени). Уже через четыре минуты, в 02:12, командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил плановую посадку. Диспетчер дал согласие на посадку. В 02:25 самолёт касается взлётно-посадочной полосы (ВПП), однако затормозить не может. Примерно через 30 секунд он выкатывается за пределы ВПП, пробивает ограждение и врезается в очистные сооружения. Начинается пожар.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него отказал один из двигателей. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. Лайф опубликовал видео с места происшествия. В результате трагедии погибло два члена экипажа, пострадало более 20 человек, среди них — несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело. Расследование причин ЧП также проведут МАК и Росавиация.